Beim verletzungsgeplagten FC Höheischweiler muss der Torhüter im Feld spielen. Nun folgen zwei „Abstiegsendspiele“ hintereinander.

Der Fußballclub Höheischweiler kassiert in 19 B-Klasse-Spielen 17 Niederlagen und hat dennoch gute Chancen, nicht abzusteigen. Wie das? „Es sind immer mehr als zehn Mann im Training, alle haben sehr viel Spaß. Der Zusammenhalt ist riesig, und unsere Fans kommen immer wieder, auch wenn wir so oft verlieren“, sagt Oliver Schneider, der Spielertrainer des FC Höheischweiler. Und seine Mannschaft verliert in der Tat sehr oft. Exakt 17-mal in den bislang 19 Begegnungen in dieser Saison. Trotzdem ist der FCH mit seinen sechs Pünktchen in der B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West immerhin 14. unter 16 Teams – vor dem punktgleichen SV Martinshöhe II und dem SV Bottenbach, der noch keinen einzigen Zähler geholt hat. Eben jene beiden Mannschaften, gegen die Höheischweiler auswärts jeweils mit 2:1 gewann. Nun folgen direkt hintereinander die Rückspiele in Höheischweiler. Erst am Sonntag (15 Uhr) gegen Martinshöhe und am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr, gegen Bottenbach. „Sollten wir diese beiden Spiele gewinnen, werden wir auch in der B-Klasse bleiben“, sagt Schneider, der in der kommenden Saison nach zwei Jahren in Höheischweiler die zweite Mannschaft des FK Petersberg trainieren wird.

Dass es für den FCH, der die vergangene Runde auf Rang 13 abschloss, in dieser Saison alles andere als wunschgemäß läuft, liege an einer extremen Verletzungsserie. „Das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt“, erzählt der Coach. Woche für Woche stehe eine andere Elf auf dem Platz, „denn wenn einer aus seiner Verletzung zurückkommt, fallen gleichzeitig zwei andere aus“, klagt Schneider und fügt hinzu: „Wenn unsere beste Elf auf dem Platz stehen würde, könnten wir fast jeden Gegner in der B-Klasse West schlagen.“

Der Torwart muss ins Feld

Ein Beleg für die Personalknappheit beim FCH: Torwart Manuel Rauch spielt derzeit öfter im Feld, weil er da dringender gebraucht wird. Benjamin Reinhardt rückt dann zwischen die Pfosten.

Wichtigster Spieler beim FC Höheischweiler ist nicht nur in dieser Saison Kapitän Jonas Wagner. „Er ist richtig gut, kriegt aber auch oft was auf die Socken“, schildert Schneider Wagners Rolle. Wagner ordnet das Mittelfeld und rackert überall. Schneider hofft, dass sich seine ganz persönliche Serie fortsetzt: „Ich bin schon dreimal aufgestiegen, aber noch nie abgestiegen. Und das soll sich auch in diesem Jahr nicht ändern.“ Zwei Siege in den nächsten beiden Begegnungen, und die Schneider-Serie hält.