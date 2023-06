[Aktualisiert] Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht zum Sonntag im Bergbad in Heltersberg ereignet. Ein 17-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben verunglückte und starb. Der Unfall passierte in der Nacht im Eingangsbereich des Schwimmbades, hat die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben mitgeteilt. Das Schwimmbad blieb am Sonntag geschlossen. Gegen 6 Uhr morgens wurde Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU) von der Kriminalpolizei informiert. „Wir sind geschockt. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, denen unser tiefes Mitgefühl gilt“, sagte Leidecker. Weitere Angaben zum Geschehen könne man derzeit nicht machen. Die Ermittlungen, um zu klären, wie es zu dem Unglück kam, haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft übernommen. Die Behörden werden vermutlich am Montag gemeinsam über den Stand der Ermittlungen informieren.