Die Stadtverwaltung warnt vor einer Zunahme von Ratten im gesamten Stadtgebiet. In Erlenbrunn haben die Tiere ein Auto in einer Garage ziemlich gründlich beschädigt.

Eine Autobesitzerin aus Erlenbrunn berichtet, seit Wochen Ärger mit Ratten zu haben, die sich im Winter in ihrem relativ neuen Wagen eingenistet hätten. Als Ursache vermutet sie offen gelagertes Vogelfutter in der Garage. Wie die Tiere ins Fahrzeug gelangten, ist unklar. Fest steht: Sie nisteten sich in den Polstern ein und beschädigten die Elektrik. „Der Airbag und die Rückhaltesysteme waren defekt. Wir mussten ganz vorsichtig in die Werkstatt fahren“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte.

Offenbar fuhr eine Ratte mit und löste in der Werkstatt dreimal den Alarm aus. Der Kabelbaum war angefressen, das Fahrzeug wurde vollständig zerlegt; dabei fand sich eine tote Ratte. Die Reparatur soll 17.000 Euro kosten. Die Vollkaskoversicherung übernimmt den Schaden laut der Erlenbrunnerin nicht vollständig, da nur bestimmte Schäden abgedeckt seien. Die Angelegenheit liegt beim Anwalt.

Die Ratten haben sich durch das ganze Auto einer Erlenbrunnerin genagt. Foto: Kadel/oho

Das Ordnungsamt war auf ihren Wunsch vor Ort und beriet zu Gegenmaßnahmen. Das Vogelfutter wurde rattensicher verpackt, es wurden Fallen gestellt und drei Tiere getötet. Zudem ließ die Frau Rattengift auslegen. „Das war gleich weg“, berichtet sie und vermutet, dass eine tote Ratte, die sie danach im Auto fand, davon gefressen habe.

Ortsvorsteherin will Wort „Plage“ vermeiden

Auch andere Anwohner in Erlenbrunn meldeten Ratten. Nach Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung gingen drei Meldungen aus der Forst-, Weidenstraße und dem Kreuzweg ein. Von einer Rattenplage will Ortsvorsteherin Christiane Mattill nicht sprechen. „Das sind nicht mehr als woanders auch“, sagt sie. Als Grund für die Häufung der Meldungen sieht sie den Verzicht auf präventive Vergiftungsaktionen im Kanalnetz. „Die sind überall, auch in der Stadt.“

In einem Fall vermuten Anwohner einen Hühnerstall als Ursache für das stärkere Aufkommen. Mattill kann das nicht nachvollziehen: Hühnerställe habe es immer gegeben, ohne dass die Rattenzahl gestiegen sei. Die Stadtverwaltung prüft beim Bauamt, ob die Hühnerhaltung auf dem betreffenden Grundstück zulässig ist, teilt Pressesprecher Maximilian Zwick mit. In dem Bereich hat der Wirtschafts- und Servicebetrieb inzwischen Gift in der Kanalisation ausgelegt.

EU-Richtlinie verbietet Prävention

Zwick berichtet zudem von einem verstärkten Auftreten von Ratten in der Innenstadt, besonders in den Grünanlagen am Zentralen Omnibusbahnhof am Exerzierplatz. Ob dies mit dem Verzicht auf präventive Vergiftungsaktionen zusammenhängt, kann das Ordnungsamt nicht beurteilen. Hintergrund ist eine neue Verordnung der Europäischen Union: Die Stadt darf im Kanalnetz nicht mehr präventiv und flächendeckend Gift auslegen. Zuvor wurden stadtweit bis zu 9500 Köder eingesetzt, inzwischen sind es nach Meldung und Befall noch rund 1000 pro Jahr.

Der Pressesprecher empfiehlt, auf Privatgrundstücken grundsätzlich einen professionellen Schädlingsbekämpfer einzuschalten. Diese Fachbetriebe dürfen Giftköder kaufen und verwenden und beraten zu vorbeugenden Maßnahmen. Hinweise auf Rattenbefall sind laut Zwick Kotspuren mit einer Länge von zwölf bis 19 Millimetern und bis zu sieben Millimetern Dicke. Laufwege seien oft an einer „speckig-klebrigen Struktur“ zu erkennen.

Vorbeugen können Anwohner, indem sie Mülleimer stets verschließen und Mülltüten, auch Gelbe Säcke, nicht offen im Hof oder Keller lagern. Speisereste sollten nicht über die Toilette entsorgt werden, da Ratten in der Kanalisation davon angelockt werden. Zudem sollte kein Gerümpel im Hof lagern, um Verstecke und Nistplätze zu vermeiden. Vogelfutter ist so anzubieten, dass Ratten keinen Zugang haben. In Grünanlagen sollte auf das Füttern von Wildvögeln verzichtet werden, da Futterreste auch Ratten anlocken.