Die Kindergärten arbeiten landesweit derzeit im sogenannten Regelbetrieb, doch Eltern sind Corona-bedingt angehalten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen und nicht in den Kindergarten zu bringen. Wie die städtische Pressestelle mitteilt, kommen die Eltern der Kindergartenkinder in Pirmasens dieser Aufforderung auch größtenteils nach. Vereinzelt sähen manche Eltern darüber hinaus schon den Bedarf, die Kinder ab und an in die Kita zu bringen, was jedoch unproblematisch sei. Die Eltern müssen derzeit keinen Nachweis vorlegen, dass ihr Kind nicht anders betreut werden kann. Wie die Pressestelle mitteilt, nahmen beispielsweise Anfang Januar täglich im Schnitt 165 Kinder die Notbetreuung in den städtischen Kindergärten in Anspruch. Die Betreuung wird dabei nicht in einzelnen Einrichtungen konzentriert. Da „Regelbetrieb für besondere Bedarfe“ herrsche, seien alle Einrichtungen geöffnet.

