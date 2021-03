16 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz bis Samstagmittag gemeldet worden. In Zweibrücken entspannt sich das Infektionsgeschehen, das Landesuntersuchungsamt stuft die Stadt mit einer Sieben-Tage-Rate von knapp 30 nur noch in der Warnstufe gelb ein. Der Landkreis (47) wird in der Gefahrenstufe orange geführt, die Stadt Pirmasens (57) ist in der Risikostufe rot. Von den 16 neuen Corona-Fällen betreffen drei Einwohner von Pirmasens und zwei Zweibrücker. Derzeit sind in Pirmasens 49 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, in Zweibrücken sind es 36. In den Verbandsgemeinden gibt es im Dahner Felsenland und in Hauenstein jeweils vier aktiv Infizierte, in Pirmasens-Land, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben sind es jeweils zwölf (jeweils ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 18 (drei neue Fälle) und in Zweibrücken-Land 31 (fünf neue Fälle).