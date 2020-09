Mit rund 1500 Besuchern zeigten sich die Organisatoren des ersten Flohmarkts auf dem früheren Helmitin-Gelände sehr zufrieden. „Das war ein Erfolg“, meinte Andreas Seibert, der zusammen mit Helmut Gieseler den Markt auf die Beine gestellt hat. 70 Aussteller waren auf dem weitläufigen Areal der früheren Helmitin-Werke so verteilt worden, dass immer nur wenige Besucher vor den Ständen zu finden waren. Die Corona-Vorschriften der Stadtverwaltung machten dies nötig. Das Ordnungsamt habe auch Tester in zivil auf den Markt geschickt und nichts zu beanstanden gehabt, erzählt Helmut Gieseler. Die Aussteller hätten von guten Verkäufen berichtet. Vor Ort beklagten sich allerdings hauptsächlich Aussteller an etwas abseitigen Standorten, dass die Wegeführung nicht gut genug ausgeschildert worden sei und nur wenige Besucher den ganzen, vorgesehenen Parcours absolvieren wollten. Seibert und Gieseler wollen am 10. Oktober einen zweiten Flohmarkt anbieten. Für 2021 ist eine Automesse mit Oldtimern vorgesehen.