Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in Pirmasens gehen Menschen gegen Rassismus auf die Straße: Am Samstagvormittag protestierten auf dem Unteren Schlossplatz in der Innenstadt rund 150 Teilnehmer einer Kundgebung gegen diese Art der Diskriminierung.

Die Veranstaltung war eine Privatinitiative der Pirmasenserinnen Alice Jessl und Melanie Volkemer. „Wir haben gesehen, dass jetzt in vielen Städten aufgrund der aktuellen Geschehnisse demonstriert