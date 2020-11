Nachdem sich am Donnerstag im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, einer Senioreneinrichtung des Diakoniezentrums Pirmasens, fünf Corona-Infektionen bestätigt haben, besteht nun der Verdacht, dass 15 weitere Personen infiziert sind. Wie Stefanie Eyrisch, Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienste des Diakoniezentrums, mitteilte, haben 15 Schnelltests positive Ergebnisse geliefert. Eyrisch betonte allerdings, dass diese Tests weniger zuverlässig sind als die Abstrichtests, die als Nachweis für eine Corona-Infektion gefordert sind. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt wurden am Freitag solche PCR-Tests bei den Verdachtsfällen durchgeführt. Die positiv getesteten Personen – 13 Bewohner und zwei Mitarbeiter – sind in Quarantäne.

Die Schnelltests hatte das Diakoniezentrum in Eigenregie veranlasst, um nach den fünf bestätigten Covid-19-Fällen weitere Infektionen mit dem Virus auszuschließen.