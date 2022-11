15 Millionen Euro investiert der Messgerätehersteller Stabila in eine neues Werk in Wilgartswiesen. 20 der vorgesehenen 35 Arbeitsplätze entstehen neu.

In Pirmasens sorgt sich der Eine-Welt-Laden um seine Zukunft. Die Lage abseits der Publikumsströme und horrende Energiekosten bereiten Existenzprobleme.

Wenn der ZAS nächste Woche über die Müllverbrennungspreise spricht, steht wohl eine drastische Senkung ins Haus. Davon würden Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis profitieren.

Am 15. Dezember gibt es an der Zweibrücker Hochschule wieder die kultige Star-Trek-Weihnachtsvorlesung mit Hubert Zitt. Zum ersten Mal seit Corona findet dieser Jahresend-Höhepunkt wieder im Audimax und nicht nur im Internet statt.

Die Fraktion der Freien Wähler im Mainzer Landtag setzt allerlei juristische Hebel in Bewegung, um dem Zweibrücker Fashion Outlet die Sondergenehmigung für diverse verkaufsoffene Sonntage abspenstig zu machen. Die Freie-Wähler-Vertretung in Zweibrücken ist davon überhaupt nicht begeistert.

Auf der Autobahn 8 zwischen Ernstweiler und Homburg-Einöd drohen am zweiten Dezembersamstag lange Staus.

Karin Beck und Bärbel Heidt sind die Organisatorinnen des ersten Contwiger Sockenmarkts, der am Samstag auf großen Widerhall stieß. Die beiden Frauen sind passionierte Hobby-Handarbeiterinnen.

In Riedelberg sind sie froh darüber, dass die Windräder ein wenig Geld in die Gemeindekasse blasen. Trotzdem müssen auf dem Friedhof die Gebühren erhöht werden.

Unser Mundart-Autor erinnert in seiner Kolumne an Zeiten, in denen es in einer ganz normalen Wohnung keine eigene Toilette gab.

Die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben haben in der Corona-Pandemie gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Bürger ihre Wasserzähler selbst ablesen. Diese Praxis soll vorerst beibehalten werden.