Am Sonntagmorgen um 2.58 Uhr kontrollierte die Polizei einen 15-Jährigen auf der Ortsumgehung Münchweiler. Zuvor war der Polizei gemeldet worden, dass dort ein Roller eine Panne habe. Bei dem Teenager bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem, der Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Der 15-Jährige räumte ein, den Roller vor der Panne gefahren zu sein, was auch seine Mitfahrerin bestätigte. Da auch Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln vorlag, wurde ein Drogen-Vortest vorgenommen Dieser zeigte eine positive Reaktion auf Cannabis und Methamphetamin. Die Überprüfung des Rollers ergab, dass er am Samstag in Pirmasens gestohlen wurde. Die Polizei nahm den Jugendlichen mit zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Dem 15-Jährigen stehen jetzt Strafverfahren wegen Diebstahl, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.