142 weitere bestätigte Corona-Infektionen meldete die Kreisverwaltung am späten Mittwochnachmittag für die Südwestpfalz. Dem Gesundheitsamt liegen laut der Behörde Informationen über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Infektionen vor: Eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahre aus Pirmasens sei mit einer Infektion verstorben. Ein Mann im Alter zwischen 90 und 95 Jahren aus Rodalben sei an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Beide seien bereits geimpft gewesen.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 965 bestätigte positive Fälle aktiv, 111 mehr als am Vortag. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) Rheinland-Pfalz meldet aktuell die Inzidenzwerte 407 für den Landkreis, 229 für Pirmasens und 307 für Zweibrücken. Das bisher geltende Warnstufensystem wird nicht weiter fortgeführt. Stattdessen ist nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung allein die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz Maßstab für die jeweiligen Schutzmaßnahmen. Diese gibt das Lua aktuell mit 3,43 an.

An der Grundschule Pirmasens-Gersbach/Windsberg/Winzeln liegt mit zwei Fällen in einer Klasse ein relevantes Ausbruchsgeschehen vor, meldet die Kreisverwaltung. Somit müsse die ganze Klasse in Quarantäne. Mitschülern sei es aber möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. In der Pflegeeinrichtung Haus Pfalzblick in Pirmasens seien zwei Bewohner sowie drei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Für die geschlossene Abteilung der Einrichtung bestehe daher eine Besuchseinschränkung bis zum 6. Dezember.