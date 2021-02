Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Donnerstag 14 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vier Infizierte waren als Kontaktpersonen von Erkrankten bereits in Quarantäne, als sie ihr Testergebnis bekamen: einer in Pirmasens, einer in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und zwei in der VG Rodalben. Der Landkreis und die Stadt Pirmasens bleiben mit Inzidenzwerten von 59,1 und 57,2 Risikogebiete, Zweibrücken hingegen liegt mit 11,7 unterhalb aller Warnstufen. Die 14 neuen Fälle verteilen sich in Pirmasens (7 neu), Zweibrücken (1) sowie in den Verbandsgemeinden Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Waldfischbach-Burgalben (2).