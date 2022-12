Die Pirmasenser Session Parksong feiert am Donnerstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, ihren Jahresabschluss in Kuchems Brauhaus mit Father & Son, 2 of Us und Red Meets Blue.

Das Duo Father & Son entstand im Sommer 2016 aus einer Lagerfeuerlaune heraus, nachdem die Schlicks im Freundeskreis zusammen Klassiker der Rockgeschichte anstimmten. Inzwischen ist das Tandem sehr populär, auch im Saarland und Baden-Württemberg. Father & Son aus Erfweiler bei Dahn steht für zwei Stimmen, zwei Gitarren und einen Stammbaum. „Ich bin stolz auf unser Projekt, so etwas gibt es nicht mehr so oft“, sagt Gerd Schlick, der ein Programm seiner Jugendhits zusammenstellte. Darin finden sich Songs der Shadows, der Beatles, der Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young und Johnny Cash. „Wir wollen vor allem an die musikalische Ära der 60er und 70er Jahre erinnern“, so Mark Schlick, der sich in den Dienst seines Vaters stellt. Father & Son unterscheiden sich durch feine Liederauswahl von der breiten Masse der Rockduos.

Aus diversen Formationen entstand im Frühjahr Red Meets Blue, eine Gruppe, deren Musiker im Raum Zweibrücken wohnen. Ihr Credo: Dem Publikum den Blues auch mal moderner interpretiert zu präsentieren. Unter dem Banner „Shadows of Blues“ bedient man viele Facetten, sprich vom Power Blues bis zum Acoustic Blues mit eigenem Sound und Stil. Gerne auch mal übergreifend mit Jazz Rock oder Funky-Varianten. Zur Band gehören Sängerin Georgia Böhmer, Chris Berni (Gitarre), Bernhard Schneider (Bass) und Stefan Dausend (Schlagzeug).

Selina Sophie Vierling statt Klaus Reiter

Als 2 of Us tritt Klaus Reiter mit wechselnden Duopartner auf. Er ist auch Organisator von Parksong. Erstmals übernimmt nun die junge Kollegin Selina Sophie Vierling den Hauptgesangspart. Sie verfügt über Bühnenerfahrung und eine ausdrucksstarke, wandlungsfähige sowie vor Kraft strotzende Stimme. Mittlerweile ist sie eine gefragte Sängerin, die auch gerne für Sessions angefragt wird, Fronfrau bei Jan-Luca Ernst & Band und Luke aus dem Saarland. Auf der Setlist für den Parksong stehen „Believe“ (Cher), „Crazy“, (Gnarls Barkley) und „Drops of Jupiter“ (Train).

Info

Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum, der Erlös kommt einer karitativen Einrichtung zugute. Info: parksong.de.