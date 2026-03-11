1,35 Millionen Euro investiert die Stadt in die Sanierung von Straßen im Vorort Gersbach. Der Fokus liegt vor allem auf der Erneuerung des unteren Westrings.

Vorgesehen ist die Sanierung des unteren Westrings zwischen der Windsberger Straße und der Matzenbergstraße: In einem 375 Meter langen Bogen führt die desolate Straße von der Alten Kirche zum oberen Ende der Matzenbergstraße. Dass es der Westring notwendig hat, saniert zu werden, daran besteht kein Zweifel: Die Bürgersteige sind nicht oder durch Anwohner vor Jahrzehnten befestigt worden, die Straße besteht aus Flickstücken und Schlaglöchern.

Angesichts dieses schlechten Zustands wurde der untere Westring in das Gersbacher Straßenausbauprogramm 2026 bis 2027 aufgenommen – und die Stadt geht das Straßenbauprojekt direkt zu Beginn des Fünf-Jahres-Zeitraums an. Nachdem der Stadtrat Bürgermeister und Baudezernent Michael Maas ermächtigt hat, den Auftrag für rund 1,25 Millionen Euro zu vergeben, wird aktuell die Sanierungsplanung vergeben. Mit einer Vergabe der Straßenbauarbeiten rechnet das Tiefbauamt für Jahresende 2026, von März bis November 2027 soll die Sanierung erfolgen.

Nur zwei Projekte für Stabilität der wiederkehrenden Beiträge

Ein zweites kleines Straßenbauprojekt ist ebenfalls im Gersbacher Ausbauprogramm erhalten: Die Gehwege in der Kurpfalzstraße zwischen der Breitsitter- und der Trifelsstraße werden ausgebaut. Rund 90.000 Euro investiert die Stadt in die Pflasterung der Gehwege auf diesem kurzen Straßenstück. Erledigt werden die Bauarbeiten im Verlauf des Jahres über den Jahresvertrag für Straßenbaumaßnahmen, der im Hauptausschuss an die Baufirma Peter Gross Infra GmbH vergeben wurde.

Zwar gibt es in Gersbach mit dem oberen Teilstück des Westrings zwischen Matzenberg- und Denkmalstraße, der Matzenberg- und der Denkmalstraße selbst und dem vorderen Teil der Sangstraße weitere desolate Ortsstraßen, die aber erst nach 2030 angegangen werden können. Der Grund: Wäre eine weitere Straßenbaumaßnahme in das aktuelle Fünf-Jahres-Programm aufgenommen worden, hätten die wiederkehrenden Beiträge für die Grundstückseigentümer erhöht werden müssen. Mit dem aktuellen Beitragssatz sind nur diese beiden Projekte zu realisieren.