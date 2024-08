Die Pirmasenser Kita Banana Building erhält über 130.000 Euro aus dem Sonderprogramm Kita-Bau des Landes Rheinland-Pfalz.

Diese Förderung ist Teil einer landesweiten Initiative, die den Ausbau und die Sanierung von Kindertagesstätten vorantreibt und insgesamt knapp zehn Millionen Euro bereitstellt. Bildungsministerin Stefanie Hubig betonte die Wichtigkeit dieser Maßnahmen für Familien und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: „Familien brauchen Kitas und das Land braucht mehr Kita-Plätze. Deshalb unterstützt das Land auch den Ausbau: Jetzt erneut mit mehr als 9,9 Millionen Euro.“

Seit 2006 wurden in Rheinland-Pfalz rund 26 Prozent mehr Kitaplätze geschaffen, die Betreuungszeiten verlängert und das Personal um 90 Prozent aufgestockt. Dennoch stieg die Nachfrage schneller als das Angebot. Ministerin Hubig erklärte: „In den letzten Jahren haben immer mehr Eltern das Recht auf Kindertagesbetreuung in Anspruch genommen, insbesondere für sehr junge Kinder und im Ganztagsbereich.“. Um den Bedarf zu decken, unterstützt das Land die Kommunen mit zusätzlichen Mitteln. „Dabei kommen wir zugleich dem Wunsch der Kommunen nach, nicht mehr nur den Bau zusätzlicher Plätze zu unterstützen, sondern auch dann mitzufördern, wenn Kitas aus- oder umgebaut werden, um bestehende Plätze zu erhalten, oder Kitas in Hinblick darauf zu sanieren.“ rhp