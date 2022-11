Die stark ersatzgeschwächt angetretenen Verbandsliga-Handballer des TV Thaleischweiler sind haarscharf am zweiten Saisonerfolg vorbeigeschrammt. Beim TuS KL-Dansenberg III unterlagen sie mit 29:31 (17:19).

Der erkrankte Spielertrainer Dominik Schweizer und der privat verhinderten Alexander Escher fehlten; dazu kamen mehrere beruflich bedingte Ausfälle. Trotzdem machte der TVT seine Sache über weite Strecken gut. Am Ende ließen aber die Kräfte nach. Ballverluste und Fehlwürfe häuften sich in den letzten Minuten auf beiden Seiten, aber den TVT brachten sie um den ebenso verdienten wie auch möglichen Lohn, zumal der überragende Andreas Eger ausgerechnet in dieser Phase nach dem 30:29 (53.) seinen fünften Siebenmeter verwarf (59.).

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Fasco - Huber (1), Eger (13/4), Jens Schweizer (4) - Heckmann (4), Becker (2) - Kölsch (2); Buchheit (2), Deutschmann (1)

Spielfilm: 6:7 (11.), 13:12 (22.), 19:17 (Halbzeit), 24:25 (40.), 30:29 (53.), 31:29 (Ende) - Siebenmeter: 4/1 - 5/4 - Zeitstrafen: 2 - 1 - Zuschauer: 30 - Schiedsrichter: Schwibinger/Schwibinger (TV Hagenbach).