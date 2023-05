Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens hat diese Saison in 17 Heimspielen nur zehn Tore geschossen. Und weil das so ist, verlor die Mannschaft von Trainer Kevin Stotz trotz eines Chancenverhältnisses von 9:4 auch gegen Astoria Walldorf. Das 1:2 bedeutet höchstwahrscheinlich den Abstieg aus der Regionalliga. Ein Spieler verabschiedet sich in die USA.

„Das Spiel war symbolisch für die ganze Runde. Wir schaffen es nicht, den Ball über die Linie zu drücken.“ Julian Kern, der Linksverteidiger des Fußball-Regionalligisten