1:1 (1:1) endete am Mittwochabend in der Fußball-Verbandsliga die Partie SV Steinwenden gegen FK Pirmasens II.

Andre Forsch brachte den SVS in der 25. Minute in Führung, FKP-Spielertrainer Christopher Ludy glich fünf Minuten später durch einen Volleyschuss nach einer Ecke aus. Es war ein ausgeglichenes Spiel auf schwer bespielbarem Rasen, in dem Steinwenden die besseren Chancen hatte, aber einige Male am glänzend parierenden FKP-Keeper Benedikt Fath scheiterte. Zwei Spieler, die vorigen Freitag im Pirmasenser Oberligateam erst spät oder gar nicht eingewechselt wurden, liefen für die U23 auf. Nico Schauß agierte in der Sturmspitze, Moritz Theobald im zentralen Mittelfeld.

Das nächste Oberligaspiel der ersten FKP-Mannschaft bei der SV Elversberg II wurde kurzfristig von Sonntag auf Samstag vorverlegt. Gespielt wird ab 14 Uhr im saarländischen Friedrichsthal.