Unternehmen aus der Region haben bisher rund 103 Millionen Euro aus den Coronahilfsprogrammen des Bundes bekommen. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner unter Berufung auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit. Zum Stichtag 30. September haben demnach über 270 Firmen in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie im Kreis Südwestpfalz Kredite der KfW erhalten, um den Corona bedingten Umsatzeinbußen entgegen zu wirken. „Die Nachfrage zeigt, dass es richtig war, Unternehmen in der Corona-Pandemie zu helfen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben viel Geld in die Hand genommen“, sagt Glöckner. Sie will sich dafür einsetzen, dass mit einem weiteren Hilfsprogramm heimischen Betrieben noch schneller und unbürokratischer geholfen werden kann. „So werden wir noch weitreichendere Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaftskraft verhindern“, so Glöckner.