Die Sieben-Tage-Inzidenz für Pirmasens bei null, das Wetter herrlich: Was will man mehr? Und so „lief das Wochenende wie wir es uns erhofft, aber im Vorfeld nicht zu träumen gewagt hatten“, sagte gestern Raphael Wagenblatt, einer der Geschäftsführer der Dara Event GmbH. Das Unternehmen richtet neben dem Musikclub Quasimodo einen vierwöchigen Biergarten aus, inklusive Public Viewing sämtlicher Fußball-EM Spiele. Um die 1000 Besucher wurden an beiden Tagen gezählt „und alle verhielten sich angesichts der Corona-Pandemie äußerst diszipliniert“, so Wagenblatt. Dem Beigeordneten Denis Clauer fiel die Aufgabe zu, das erste Fass Bier anzustechen, was er mit Bravour erledigte, obwohl er laut eigener Aussage vor zwei Jahren das letzte Fass angezapft hatte. Der Biergarten ist täglich ab 14 Uhr geöffnet.