Von der Schweiz nach Italien schwimmen? Catrin Möhn will als erste Europäerin den Lago Maggiore der Länge nach durchschwimmen. Wie sie trainiert hat.

Den Lago Maggiore verbindet man gemeinhin mit Urlaub, Erholung und Entspannung. Catrin Möhn hat was ganz anders vor. Die 35-jährige Ausdauersportlerin vom Ransbrunnerhof bei Eppenbrunn möchte das Gewässer an der Grenze von Italien zu der Schweiz der Länge nach durchschwimmen. 60 bis 65 Kilometer sind zu bewältigen. Wie viele es wirklich sein werden, lässt sich ganz genau nicht vorherbestimmen, das hängt davon ab, ob immer Ideallinie geschwommen werden kann.

Einigermaßen nachzuvollziehen ist die Ursprungsidee: Auf der Heimfahrt nach einem Urlaub in Sardinen 2025 kommt Möhn zusammen mit ihrem Lebensgefährten Peter Hertzler am Lago Maggiore vorbei. „Hat den schon mal jemand durchschwommen?“, fragt sich das Paar. Daheim angekommen finden sie heraus, dass die US-amerikanische Extremschwimmerin Jamie Monahan dies 2017 als erste Frau geschafft hat. Sie schwamm 58,6 Kilometer in 24:02 Stunden. „Dann bin ich eben die zweite Frau, die das macht“, beschließt die Mutter zweier Kinder. Seither laufen die Vorbereitungen für das Abenteuer.

Jetzt bei Berufsfeuerwehr

Über genügend Schwimmerfahrung verfügt die gebürtige Gersbacherin. Als gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe, umgangssprachlich Bademeisterin, wurde der Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) Arbeitsstelle und Trainingsareal zugleich. Die Ausbildung absolvierte sie dort von 2009 bis 2012, arbeitete danach unter anderem in Schwimmbädern in Landau und Dahn. Nachdem sie früher beim TV Lemberg geturnt hatte, wurde sie durch einen Schwimmlehrer während ihrer Ausbildung auf Triathlon aufmerksam. „Gejoggt bin ich vorher schon“, erzählt Möhn. Das Radfahren lag ihr ebenso, und schon wurde aus einer Turnerin eine Triathletin. Seit 2023 ist Möhn Berufsfeuerwehr-Frau in Karlsruhe. Beiden Berufen ist eines gemeinsam: Leben retten steht an erster Stelle.

180 extreme Rad-Kilometer

Wie bereitet man sich auf eine solche Herausforderung wie das Durchschwimmen des Lago Maggiore vor? Mit einem Langdistanz-Triathlon. Am vergangenen Sonntag finishte die „Eisenfrau“, unterstützt von ihrem Freund, den Ironman Hamburg, und zwar in elf Stunden, 24 Minuten und 54 Sekunden als 96. der 342 Frauen (14. Platz der Altersklasse 35 bis 39 Jahre). Sie musste zunächst ab sechs Uhr in der Früh 3,8 Kilometer in der Binnenalster schwimmen. Nach 1:17 Stunde wechselte sie aufs Rad. „Ich habe bei der Wende etwas Zeit verloren, meine Zielzeit waren 1:10 Stunde“, sagt sie. Mit dem Rad fuhr sie dann 180 Kilometer, die nicht nur mit einigen Höhenmetern, Windböen und einsetzendem Regen gespickt waren, sondern auch durch Metallsplitter auf der Fahrbahn boykottiert wurden, die viele Teilnehmer zu Fall brachten. „Ich hatte Glück und kam ohne Defekt an“, berichtet sie. In 5:49 Stunden spulte sie die zweite Disziplin ab.

Den abschließenden Marathon finishte die Wahl-Eppenbrunnerin in 4:03 Stunden. „Die nötige Ausdauer kann ich bei einem Langdistanz-Triathlon testen“, erklärt sie zu ihrer Motivation.

Zehnköpfiges Team

Das Abenteuer Durchschwimmen des Lago Maggiore nimmt sie im Zeitraum 20. bis 25. Juli in Angriff. Wann genau der Start sein wird, hängt vom Wetter ab. Das Hotel sei aber schon gebucht. Zum zehnköpfigen Team gehören Rettungsschwimmer, eine Rettungsbootbesatzung, Trainer und Betreuer. Sie hat ihr Vorhaben bei der Marathon-Schwimmer-Föderation sowie bei den italienischen und Schweizer Behörden angemeldet. Nach den Regularien der Marathon-Schwimmer ist das Tragen eines Neoprenanzugs, der vor Kälte schützt und etwas Auftrieb verleiht, nicht erlaubt. Die Verpflegung muss schwimmend eingenommen werden.

Die weiteste jemals geschwommene Distanz hat sie vor kurzem im Plub zurückgelegt: 25 Kilometer. Das sind 1000 Bahnen. „Ganz schön langweilig“, lautet ihr Fazit. Das Gefühl, an einen Punkt zu kommen, an dem der Körper Veto einlegt, an dem man nach sich nach dem Sinn des ganzen Vorhabens fragt, damit kann Möhn als Extremsportlerin umgehen. „Du teilst das Vorhaben in Abschnitte ein und siehst nur Teilabschnitte, dann wird’s erträglicher“, sagt sie. Den Moment der Sinnfrage gelte es zu eliminieren, und zwar so lange, bis das Ziel, das Ufer des Lago Maggiore in Italien, erreicht ist.