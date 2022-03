Trotz Sonnenschein wollten am Montag in der Fußgängerzone gerade mal 100 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. In der Woche davor waren es noch 130. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sei der Protestzug ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Im Dezember gab es die erste als „Spaziergang“ titulierte Kundgebung mit Start am Exerzierplatz. Damals waren es 100 Teilnehmer. Beim zweiten „Spaziergang“ eine Woche später waren es 400. Seitdem laufen die Kritiker der Corona-Maßnahmen jeden Montag durch die Stadt, immer auf anderen Routen. Die Teilnehmer verabreden sich über Soziale Medien.