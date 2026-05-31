Die Finanzierung der Sanierung der Ruppertshalle ist geklärt. Die Grundsteuer wird angehoben, um das Projekt stemmen zu können.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Ruppertsweiler beträgt 2,35 Millionen Euro. Daniel Goedel, Kämmerer der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, erläuterte in der Ratssitzung: Zur Sicherstellung der Finanzierung sei ab dem Jahr 2027 eine Erhöhung der Grundsteuer um 100 Prozentpunkte auf 657 Prozent vorgesehen. Darüber war Anfang Mai auch in einer Versammlung informiert worden. „Das muss noch in die Haushaltssatzung aufgenommen werden“, erklärte Goedel. Ab sofort könnten jedoch Aufträge vergeben werden.

Vom Stand der Arbeiten an der Ruppertshalle berichtete der zweite Beigeordnete Martin Siegert, der den krankheitsbedingt abwesenden Ersten Beigeordneten Michael Becker vertrat: Der Rückbau sei in vollem Gange. Samstags seien viele Freiwillige vor Ort, um Fußboden, Decke und Mobiliar zu demontieren. „Es läuft gut“, stellte er fest. Er warb um rege Teilnahme an den Eigenleistungen.