Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Leichtathletik-Club Pirmasens wächst ein Sprint-Talent heran: Sophie Endler.

Die Münchweilerin, die am Freitag ihren 14. Geburtstag feierte, wurde am Samstag in Landau Pfalzmeisterin im 100-Meter-Lauf der W14. Mit 13,14 Sekunden hängte sie alle 15 Konkurrentinnen ab. „Das