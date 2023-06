Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Ultrastrecke fühlt er sich wohl. Die volle Distanz jedoch hat Jens Schuster bei seinen ersten drei Anläufen noch nicht geschafft. Das will der 61-jährige Professor aus Eppenbrunn am Samstag in der Lüneburger Heide nachholen.

Aller guten Dinge sind vier. Jens Schuster nimmt am kommenden Samstag, 10. Juni, beim Lüneburger Heide-Ultramarathon den nächsten Anlauf, seinen ersten 100-Kilometer Lauf zu finishen. Der