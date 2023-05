Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mindestens 13 Personen, die sich am Montag an den Corona-Protesten beteiligt haben, werden in den nächsten Tagen Post vom Ordnungsamt bekommen. Bei der verharmlosend als „Montagsspaziergang“ deklarierten Veranstaltung hatte die Polizei 17 Teilnehmer kontrolliert. Zwei davon wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Das Ordnungsamt kündigte an, die Bußgelder zu verdoppeln.

Im Nachgang teilt der Pirmasenser Polizeisprecher Werner Häfner auf Anfrage mit, dass die Beamten bei den 17 Personenkontrollen 13 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt