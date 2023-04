Zwischen Gründonnerstag, 17 Uhr, und Ostermontag, 10.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss der Verbandsgemeindeverwaltung in Thaleischweiler-Fröschen ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden die Türen zu elf Büroräumen aufgehebelt und alles wurde durchwühlt. Aus einem Schranktresor wurde eine Geldkassette mit knapp über 100 Euro entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.