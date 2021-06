Auf der Terrasse eines Zweifamilienhauses in der Rodalber Neuhofstraße ist am Montag gegen 13.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Stapel Kunststoffstühle geriet in Brand, berichtete die Polizei. Hauswand, Fenster und Rollläden, ein Rasenmäher und ein Schlauchwagen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Rodalben rückte mit zwölf Wehrleuten und drei Fahrzeugen an und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf grob 10.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Polizei geht von Fahrlässigkeit als Ursache des Feuers aus.