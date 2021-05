Viermal schoss der FSV Frankfurt am Samstag aufs Tor des FK Pirmasens, dreimal landete der Ball im Netz. Bitter für Jan Schulz, der erstmals in der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen den Pfosten stand – und bei allen drei Treffern machtlos war. Ein anderer FKP-Spieler feierte bei der 0:3-Niederlage sein Comeback nach längerer Verletzungspause.

„Natürlich wünscht man sich einen Sieg und ein Zu-Null“, sagte Jan Schulz nach der Partie in den Katakomben der PSD-Bank-Arena am Bornheimer Hang. Beide Wünsche sind für den 1,85 Meter großen FKP-Schlussmann nicht in Erfüllung gegangen. „Ich war nicht aufgeregt. Ich hatte ja schon unter der Woche gewusst, dass ich spielen werden“, erzählte Schulz, der den am Knie verletzten Stammkeeper Benjamin Reitz vertrat. FKP-Torwarttrainer Thorsten Hodel konstatierte trocken: „Was drauf kam, war drin. Für einen Torwart sehr bitter.“

Wie ein Ei dem anderen

Dreimal hatte der in Bad Kreuznach geborene Schulz bis dato in der vierten Liga gespielt – im April und Mai 2018 in der Regionalliga Nordost für Budissa Bautzen. Dabei kassierte der 22-Jährige sechs Treffer. Bei den Regionalliga-Gegentoren sieben, acht und neun war er einfach machtlos. Das 1:0 und 2:0 für den FSV Frankfurt glichen sich wie ein Ei dem anderen: starker Standard des gebürtigen Ludwigshafeners Steffen Straub (früher SV Waldhof und SC Hauenstein), Kopfballabwehr Moritz Zimmer, Schuss von der 16-Meter Linie – Tor.

Prominente Namen

Beide Torschützen tragen prominente Namen. Beim ersten Treffer in der 30. Minute hatte Robin Williams Glück, dass bei Zimmers Rettungsversuch auf der Linie der Ball doch noch im Tor landete. Das 2:0 (55.) besorgte Ahmed Azaouagh, einer von zwei Brüdern des ehemaligen Mainzer und Schalker Bundesligaprofis Mimoun Azaouagh. Seinen Schuss fälschte David Becker so unglücklich ab, dass der Ball vom rechten Innenpfosten unhaltbar im Kasten landete.

Es war übrigens in dieser Saison das sechste Tor, dass die Pirmasenser Hintermannschaft von der 54. bis zur 65. Minute kassierte. Insgesamt fing sich der FKP 13 seiner 18 Saison-Gegentreffer in der zweiten Halbzeit ein. Drei davon in der Nachspielzeit, so wie am Samstag auch, als Arif Güclü einen langen Pass erlief und freistehend zum 3:0 einschoss.

Mohr spielt wieder

Einziger Lichtblick bei der ersten Saison-Auswärtsniederlage nach zuvor drei Siegen und zwei Remis war das Comeback des seit dem Spiel in Kassel am 19. September verletzten Außenangreifers Benno Mohr. „Generell bin ich froh, dass ich wieder gespielt habe, aber natürlich verursacht das Ergebnis keine gute Laune“, kommentierte Mohr, der sieben Partien zuschauen musste, seine Einwechslung. In Minute 60 lösten er und Konstantinos Neofytos die enttäuschenden Luka Dimitrijevic und Salif Cissé ab. „Die Narbe wurde doppelt geschützt. Ich habe keine Schmerzen gehabt“, berichtete Mohr, der auch wusste, „dass der Doppelwechsel nicht so funktioniert hat wie erhofft“.

Immerhin aber nutzte der „Hallo-Wach-Ruf“ in der Halbzeitpause dahingehend was, dass die enttäuschenden Pirmasenser Kicker nach der Pause zumindest robuster die Zweikämpfe bestritten, auch wenn sich daraus letztlich keine wirkliche Tornäherung ergab. Ein Schuss des sich aufreibenden Dennis Chessa, der knapp am rechten Pfosten vorbeirauschte, war die einzige Tormöglichkeit der Pirmasenser.

Heimspiel abgesagt

Co-Trainer Jens Schaufler, der den erkrankten und inzwischen negativ auf Corona getesteten Chefcoach Patrick Fischer vertrat, sprach von einem „verdienten Sieg“ der Hessen. Der in dieser Runde oft so abwehrstarke FKP hat nun in den letzten beiden Partien zusammen sieben Gegentore bekommen und ist auf den zwölften Tabellenplatz zurückgefallen. Das Heimspiel am Mittwoch gegen Bayern Alzenau hat die Liga-Leitung wegen der Corona-Pandemie abgesagt.