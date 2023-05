Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Draußen lässt die Nacht die Rollos runter“, heißt es in dem Stück „Langusten“ von Fred Denger. Drinnen sieht es längst düster aus: Putzfrau Marie Bornemann, die ihr Leben arbeitsbedingt zumeist auf den Knien verbringt, steht am Rande der Gesellschaft. Die Dramatik ihres Schicksals brachte Anja Kleinhans beim Gastspiel des „Theader Freinsheim“ am Samstag in der Halle der Mozartschule berührend auf die Bühne.

Das Schauspiel, das pandemiebedingt in die große Halle verlegt worden war, hätte bestens in den kleineren Saal des Dr.-Lederer-Hauses gepasst