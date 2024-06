Wie unzuverlässig und falsch die Angaben von Beteiligten und Zeugen sein können, hat sich am Dienstag in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Pirmasenser Schöffengericht gezeigt. Videos brachten aber die Wahrheit an den Tag.

Es ging um einen Vorfall am Nachmittag des 16. Februar in einer Tankstelle in der Winzler Straße. Der 23-jährige Angeklagte soll einer Frau während einer verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen und ihr gegen den Kopf getreten haben, als sie am Boden lag. Soweit die Anklage.

Der 23-Jährige behauptete, die Frau sei ihm hinterhergelaufen und habe in der Tankstelle die Polizei rufen wollen. Er hingegen habe seine Ruhe haben wollen. Zuvor im Park am Wedebrunnen habe die Frau mit einem Teppichmesser Leute bedroht – auch ihn. In der Tankstelle habe sie an ihm herumgezerrt, ihn bespuckt und in sein Gesicht greifen wollen. Er habe sie geschlagen, sie sei zu Boden gegangen, und er habe sie ins Gesicht getreten.

Überwachungsvideo zeigt die Szene

Die 35-jährige Geschädigte erzählte hingegen: Der Angeklagte habe im Park Streit mit einem Bekannten gehabt. Weil ihr die Situation zu gefährlich war – sie war schwanger – habe sie die Polizei gerufen. Die Sache mit dem Messer stritt sie ab. Auf ihrem Nachhauseweg sei ihr der Angeklagte gefolgt und habe ihr gedroht. Vor der Tankstelle habe es dann Streit gegeben. Sie habe gewollt, dass er Abstand hält. Wenn sie „den Rappel bekomme“, spucke sie manchmal, räumte sie auf Nachfrage ein.

Ein Video der Überwachungskamera zeigt, wie die Frau die Tankstelle betritt. Der Angeklagte folgt ihr. Jemand sagt etwas und sie stößt den 23-Jährigen im Brustbereich. Sie geht weiter und zeigt mit dem Finger in seine Richtung. Da schlägt seine Rechte sie nieder. „Das könnte man noch verstehen, ist aber strafbar“, kommentierte der Richter. Weiter im Video: Die Frau sitzt da und ist augenscheinlich nicht mehr richtig bei Sinnen. Da tritt der Angeklagte ihr mit dem Fuß ins Gesicht. Sie ist bewusstlos. „Heftig, das Ganze“, fasste der Richter zusammen.

Keine Bewährung möglich

Das Schöffengericht ging davon aus, dass es an dem Tag eine Vorgeschichte gab und auch eine Provokation. Aber das rechtfertige nicht, was später geschehen sei, betonte der Richter. Staatsanwalt Patrick Langendörfer wurde deutlich: „Es ist keine Notwehr. Sie macht keine Anstalt anzugreifen, ist keine konkrete Gefahr. Sie sitzt auf dem Boden, gekennzeichnet durch den Schlag. Der Tritt, massivst ins Gesicht, trifft sie in wehrloser Lage.“ Das sei hochgefährlich gewesen. Auch der Richter betonte: „Seien sie froh, dass nicht mehr passiert ist.“

Das Schöffengericht verurteilte den 23-Jährigen zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis, wie vom Staatsanwalt beantragt. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung ist bei dieser Höhe laut Gesetz nicht möglich. Aber auch bei einer niedrigeren Strafe wäre es mit der Bewährung schwierig geworden. Denn der Mann hat kein Einkommen, lebt in den Tag hinein, hat aber Mietschulden. Ihm droht die Kündigung der Wohnung. Außerdem ist er bereits mehrfach einschlägig aufgefallen.

Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. Sein Mandant habe sein Fehlverhalten erkannt und wolle das Problem Mietrückstand angehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.