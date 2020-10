Zwei Unbekannte haben am Dienstag gegen 1.35 Uhr zwei Überwachungskameras und einen Bewegungsmelder gestohlen. Die Geräte im Wert von 300 Euro waren im Außenbereich der Gaststätte Am Spiegelbrunnen am Rodalber Marktplatz angebracht. Das teilte die Pirmasenser Polizei mit, die Zeugen sucht: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.