Parallel zum Spiel des Oberliga-Teams holte die U23 des FK Pirmasens drei nicht unbedingt erwartete Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga.

Taktisch gut sortiert, schnell, aggressiv, aber auch clever war Jens Mayers Team, das dem FC Bienwald Kandel am Sonntag beim 3:1 (3:0) auf dem Husterhöh-Kunstrasen insbesondere in der ersten Halbzeit den Schneid abkaufte. „Es war das beste Spiel, seit ich hier bin“, sagte der in der Winterpause gekommene Trainer des FKP II, Jens Mayer. Verletzungsbedingt musste er auf einige A-Jugend-Spieler zurückgreifen. Und die Talente aus der U19-DFB-Nachwuchsliga machten ihre Sache richtig stark. Überragend Noah Berndt, der sich auf den Außen immer wieder durchsetzte. Aber auch Benedikt Stratmann setzte einige Akzente.

„In der ersten Viertelstunde war es noch gut“, sagte Christian Liginger, der Co-Spielertrainer des FC Bienwald Kandel. Danach jedoch sei es nach seinen Worten zum Teil „vogelwild“ gewesen: „Wir bekommen zwei Tore nach Standards. Wir haben uns selbst geschlagen. Teilweise haben wir jeden dritten Ball zum Gegner gespielt.“ Er selbst saß krankheitsbedingt nur auf der Ersatzbank.

Deho trifft

Bezeichnenderweise traten sich die Südpfälzer nach einer Ecke den Ball selbst in die Maschen; Anthony Asciutto hieß der Unglücksrabe (16.). In der 33. Minute stand der vom Oberligakader abgestellte Verteidiger Miguel Deho am zweiten Pfosten mutterseelenallein und nickte mühelos den Eckball von Ben Berger aus zwei Metern ein. Als dann A-Junior Benedikt Stratmann kurz vor der Pause den Ball aus 15 Metern flach zum 3:0 ins Tor bugsierte, lief es auf ein Debakel für Kandel hinaus.

Der Tabellenvierte, im Hinspiel noch 5:0-Sieger und am Mittwoch im Verbandspokal-Halbfinale noch kurz vor einem Sensationssieg gegen das FKP-Oberligateam, enttäuschte. „Nach der Anfangsphase haben wir unser System etwas verändert, weil wir sie im Spielaufbau vorher nicht gut anlaufen konnten. Auch unsere Spielzüge waren im Anschluss sehr gut“, sagte Mayer. Er war froh, dass Deho die Abwehr verstärkte. Gerade in der ersten Halbzeit kamen die Südpfälzer kaum zu echten Torchancen. Offensiv versuchte es das Team um Spielertrainer Yasin Özcelik mit weiten Bällen, sah so aber kein Land.

Mit Fünferkette besser

Ein etwas anderes Bild gab es in der zweiten Spielhälfte. „Ich habe in der Halbzeit noch gewarnt, dass wir nicht nachlassen dürfen. Aber das ist typisch Fußball. Du machst einen halben Schritt weniger. Dann haben wir viel mehr reagiert statt agiert“, analysierte Mayer. Er nahm sich jedoch auch selbst in die Pflicht und merkte selbstkritisch an, dass er hätte früher auf eine Fünferkette umstellen müssen: „Nach der Umstellung war es wieder deutlich besser.“

Mit eben dieser zweiten Halbzeit war Liginger dann etwas zufriedener: „Das war zwar nicht gut, aber zumindest besser.“ River-Che Ries verkürzte nach einer schönen Kombination auf 1:3 (66.). Danach jedoch war die FKP-U23 deutlich aufmerksamer, spitzelte den Gästen bereits im Spielaufbau immer wieder den Ball weg. Die Konter allerdings versandeten zumeist. Der FC Bienwald mühte sich redlich, (auch mit dem Ex-Pirmasenser Lirim Mustafa) mehr Offensivpower zu entwickeln, jedoch vergebens. „Wir sind schon enttäuscht heute“, sagte Liginger, während es bei den Pirmasensern nur strahlende Gesichter wegen der überragenden ersten Halbzeit gab. Der FKP II rückte mit diesem Dreier auf Rang elf vor und hat – bei einem Spiel mehr – nun fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.