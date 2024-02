Die Pirmasenser Tafel hat wieder die Notbremse gezogen und einen Aufnahmestopp verhängt. In der vergangenen Woche seien Dutzende neue Abnehmer gekommen, erzählt Gerhard Herrmann, Vorsitzender des Pirmasenser Tafelvereins. Die ohnehin knappe Menge an Lebensmitteln zum Verteilen konnte jedoch nicht erhöht werden. Deshalb nimmt die Tafel wieder einmal keine neuen Kunden auf. Aktuell sind rund 1700 Kunden in der Tafelkartei. Der Aufnahmestopp gelte bis auf Weiteres, sagt Herrmann. Der Tafel fehlt es zunehmend an Lebensmitteln zur Verteilung, weil Supermärkte immer weniger Warenüberhänge haben. Unter anderem sorgen Apps zur Rettung von Lebensmitteln für den effektiveren Verkauf der Waren und weniger Lebensmittel, die weggeworfen werden müssten.