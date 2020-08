Die Polizei ermittelt gegen einen 33-jährigen Audi-A4-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann soll trotz Gegenverkehrs überholt haben. Ein 29-Jähriger befuhr am Sonntag kurz vor 19 Uhr mit seiner 28-jährigen Beifahrerin in einem silbernen Mercedes-Benz Cabrio die „Bärenhalde“ in Richtung Pirmasens. Dabei sei er mehrfach durch den 33-jährigen Audi-Fahrer genötigt worden, so die Polizei, weil der dicht auf den Mercedes auffuhr und mehrfach zum Überholen ansetzte. In der Rechtskurve kurz vorm Ortseingang Pirmasens und dem Kreisel „Massachusetts Avenue“ habe der 33-Jährige trotz des Gegenverkehrs das Mercedes Cabrio überholt. Bei diesem Überholmanöver mussten der Mercedesfahrer sowie ein bislang noch unbekannter Autofahrer auf der Gegenfahrspur stark abbremsen und jeweils nach rechts lenken, um einen Unfall zu vermeiden. Danach fuhr der 33-Jährige mit seinem Audi weiter und titulierte den 29-Jährigen noch als „Verkehrshindernis“, wie es die Polizei schildert.