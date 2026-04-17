Etliche Aperol Spritz, sexuell motivierte Übergriffe an Frauen und Ausnutzung der eigenen Machtposition – mit diesen Vorwürfen sah sich kürzlich ein Geschäftsführer eines Pirmasenser Unternehmens vor dem Amtsgericht konfrontiert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann an der firmeninternen Weihnachtsfeier 2024 sich sexueller Übergriffe und der Nötigung der Frauen schuldig gemacht hatte. Das Urteil: Zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem muss der 41-Jährige 10.000 Euro Strafe an den Frauennotruf zahlen. Dass der Angeklagte sich an einem Abend an vier Frauen vergriffen und dabei seine Stellung als Vorgesetzter ausgenutzt habe, sei nicht zu tolerieren.

Allerdings blieb der Richter mit der Strafe unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die plädierte auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Ohne Möglichkeit zur Bewährung. Verteidigerin Maike Kempf forderte im Prozess als Auflage für ihren Mandanten lediglich 110 Tagessätze zu je 100 Euro, ansonsten Freispruch.

Auf Anfrage teilte das Pirmasenser Amtsgericht jetzt mit, dass das Urteil rechtskräftig ist. Weder die Verteidigung noch die Staatsanwaltschaft haben Rechtsmittel gegen den Richterspruch eingelegt.