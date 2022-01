Beim „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen war es am 27. Dezember zu einer Schubserei zwischen einem der „Spaziergänger“ und der Polizei gekommen, bei der ein Beamter verletzt wurde. Im Zuge unserer Berichterstattung hatte sich ein Mann als Schubser zu erkennen gegeben. Er habe einen jungen Mann, den die Beamten zu Boden gebracht hatten, weil er sich nicht kontrollieren ließ, aus einer vermeintlich lebensbedrohlichen Situation retten wollen, begründete er sein Vorgehen. Das Schubsen wird von der Polizei als tätlicher Angriff gewertet und ein juristisches Nachspiel haben. Der junge Mann konnte sich befreien und unerkannt entkommen. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage mitteilte, seien die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall noch nicht abgeschlossen. Deshalb sei der Vorgang noch nicht an die Staatsanwaltschaft Zweibrücken abgegeben worden. Wie die Polizei einräumte, stünden die Personalien des zweiten Mannes aktuell nicht fest. Die Ermittlungen auch dazu dauern an.