40 Jahre, 178 Kilogramm schwer und Physiotherapeut. Mit diesen Worten beschreibt der Fernsehsender Sat.1 einen Pirmasenser namens Sven. Der will in einer Fernsehshow kräftig abspecken. Die Sendung heißt „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Der erste Teil wird am 2. Januar (17.30 Uhr) ausgestrahlt. Sven und 19 weitere Teilnehmer wollen Senderangaben zufolge in einem Camp „den überflüssigen Pfunden den Kampf“ ansage. Der Pirmasenser Physiotherapeut wird vorab folgendermaßen zitiert: „Meine Gesundheit ist meine größte Motivation. Ich bin 40 Jahre alt und möchte noch weitere 40 Jahre gesund bleiben.“

