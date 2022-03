In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter eine Spielothek in der Pirmasenser Gärtnerstraße überfallen. Die Polizei informiert, dass sich kurz nach 1 Uhr ein Angestellter der Spielothek telefonisch gemeldet habe: Er sei gerade überfallen worden. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der 1,70 Meter groß war und plattdeutscher Dialekt gesprochen haben soll. Er trug neben einer medizinische Maske folgende Kleidung: Kapuze, dunkler Windbreaker mit rotem Streifen, Jeans sowie weiße Nike Schuhe mit rotem Nike Zeichen. Er habe die Spielothek betreten und mit einem Messer in der Hand die Herausgabe des Bargeldes gefordert. Daraufhin sei ihm ein höherer dreistelliger Betrag in kleinerer Stückelung übergeben worden, informiert die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete den Angaben zufolge in Richtung Gärtnerstraße. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.