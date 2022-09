Die Veranstaltungen der Kulturinitiative Paulus (Kupa) haben sich inzwischen im Pirmasenser Konzertkalender etabliert. Am 9. Oktober geht das Programm weiter. Die Initiative lädt zu vier Konzerten in die Pauluskirche ein.

Am Sonntag, 9. Oktober, geht’s los. Mit dem Auftritt der Lothringer startet die Herbst-Winter-Saison in der Pauluskirche im Winzler Viertel. Eigentlich sollte das Quartett bereits Anfang Mai dieses Jahres auftreten, doch die Erkrankung eines Musikers machte einen Strich durch die Rechnung. Die Lothringer bestehen aus Michel Uhring (Gesang und Entertainment), Vincenzo Carduccio (Akkordeon), Bertrand Le Guillou (Gitarrist) und Jörg Jenner (Bass). Stilistisch ist die Gruppe etwas schwer einzuordnen, da sie sowohl traditionell als auch in Bossa-Nova- oder Jazz-Manier musiziert. Die Lothringer präsentieren am 9. Oktober ihre Mundarttexte mit einer grenzüberschreitenden Note. Das heißt: Ganz egal, ob parliert, diskutiert, gebabbelt oder geredet wird, die Band sorgt mit ihrem Programm „Salut ihre liewe Litt“ für gute Laune. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Sanfte Töne Ende Oktober

The Gentle Jackets geben sich am Freitag, 28. Oktober, die Ehre. Lässig, charmant und entspannt widmen sich die Pirmasenser Musiker Ralf Maxstadt (Gesang), Michael Bixler (Keyboards) und Dietmar Bäuerle (Schlagzeug) – unterstützt vom saarländischen Kontrabassisten Bodo Bode – den All-Time-Favourites der sanften Töne. Auf der Programmliste finden sich Klassiker der Swing-Ära von Frank Sinatra bis hin zu aktuellen Liedern von Rod Stewart, George Michael, den Beatles, Hall & Oates und Michael Jackson. Alle Lieder werden mit viel Gefühl und Liebe zum Detail interpretiert und mit mehrstimmigem Gesang garniert. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als „Botschafter des guten Geschmacks“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr

Die Welt von Elton John

Der Musiker Donovan Aston gestaltet am Freitag, 18. November, einen Abend mit Elton Johns größten Hits. „Ein Piano, eine Stimme“ lautet Astons Credo. Für rund zwei Stunden will er sein Publikum in die musikalische Welt des Weltstars entführen. Natürlich werden auch Klassiker wie „Candle In The Wind“ und „Can You Feel The Love Tonight“ gespielt. Zwischen den einzelnen Liedern gibt Aston Hintergrundinfos zur Entstehungsgeschichte der Kompositionen. Mit diesem Programm hat sich der in Deutschland lebende britische Vollblutmusiker einen lang ersehnten Traum erfüllt. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Einstimmung auf die Adventszeit

Am Donnerstag, 1. Dezember, wird es mit Dania König und Martin Buchholz vorweihnachtlich. „Wundernacht – himmlisch, herzlich, heiter“ lautet das Motto der Musiker. König und Buchholz interpretieren die weltberühmten Weihnachtslieder erfrischend anders – mit neuen Texten und Tönen. Und sie erzählen Geschichten rund um das Fest, heiter, hintersinnig und bewegend. In ihrem Duett fließt zusammen, was die beiden Singer-Songwriter seit vielen Jahren auszeichnet: poetische Lieder, die berühren. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in Sam’s Weingalerie, Höfelsgasse 9, in Pirmasens. Weitere Infos unter www.kupa-ps.de.