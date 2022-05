Bei der Identifizierung einer Räuberin in Pirmasens spielte Facebook eine große Rolle. Der Fall wird jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt.

In der Unwetternacht zum Freitag hat ein Hangrutsch in Oberauerbach eine Straße stundenlang blockiert. In Riedelberg ist ein Wohnhaus abgebrannt.

Er gehört zu den bekanntesten Gastronomen in Pirmasens: Mario Augurusa. Seine Pizzeria gegenüber des Dr. Robert-Schelp-Platzes ist eine Institution. Dieser Tage hat der Italiener eine Auszeichnung bekommen.

Am Freitag hat der Bundesrat den Weg für Neun-Euro Tickets frei gemacht. Was bedeutet das für den öffentlichen Nahverkehr in Pirmasens? Wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um das neue Ticket beantwortet.

Mehr als ein Vierteljahr stand der im Februar bei einem Zusammenstoß mit einem Baum schwer beschädigte Triebwagen einer Regionalbahn im Bahnhof Biebermühle. Spezialisten aus Sachsen haben ihn jetzt flottgemacht.

In der Tierauffangstation in Maßweiler ist die liebe Pastellfuchsdame Zoé gestorben.

Wo früher Getreide zu Mehl gemahlen wurde, entsteht jetzt Frisch- und Weichkäse aus Kuh- und Schafsmilch. Die Familie Debnar hat in der Hauensteiner Mühle einen Hofladen eingerichtet und betreibt eine Käserei.

An sieben Standorten in Zweibrücken und seinen Vororten kann man sich kostenlos Bücher entnehmen und eigene neu einstellen.

Gemalt hat die Saarländerin Susanne Nobis „eigentlich schon immer“, wie sie sagt, doch zunächst schlug sie einen anderen Weg ein.

Diesmal findet die Konzertreihe „Musiksommer auf dem Ernstweilerhof“ nur im Juni statt.