Zum fünften Mal in Folge hat das Pirmasenser Gourmetrestaurant Brasserie in der Landauer Straße einen der begehrten Michelinsterne errungen. Küchenchef Vjekoslav Pavic war am Freitag bei der Bekanntgabe des neuen Michelinführers für Deutschland entsprechend begeistert und zufrieden, dass seine „Autorenküche“ bei den strengen Testern des renommierten Michelin ankommt. Die Pirmasenser Brasserie ist in der Westpfalz das einzige Sternerestaurant. Wann die Tester von Michelin da waren, weiß Pavic nicht. In der Regel kommen sie inkognito zwei- oder dreimal im Jahr, um sich von der Qualität des Restaurants zu überzeugen.

Konzeptuell plant Pavic für die Zukunft keine großen Änderungen. „Kleinigkeiten“ wie bessere Produkte und noch kreativere Gerichte strebe er als Verbesserung an. Das Essen im Restaurant soll unverwechselbar bleiben, der Gast auf dem Teller klar sehen, dass er in der Brasserie ist – was Pavic als „Autorenküche“ bezeichnet.

Arbeitet an der Speisekarte

Aktuell ist der Gastronom von der Situation im Lockdown zwar nicht begeistert, aber zufrieden. Pavic ist einer der wenigen Sterneköche, der seine Gerichte zum Abholen anbietet. Das Außerhaus-Geschäft laufe ganz gut. Gelegentlich bringen die Gäste ihren Tisch in Form eines Wohnmobils auf den Parkplatz mit, um das Menü gleich vor Ort zu genießen. Eine Bedienung am Wohnmobil wie in anderen Restaurants könne er aber nicht bieten, erzählt der Sternekoch. Stattdessen arbeitet er schon an der Speisekarte für die geplante Öffnung der Außengastronomie am 22. März. Auch wenn dann noch Temperaturen von vielleicht 15 Grad Celsius herrschen könnten, will Pavic die große Terrasse seines Hauses öffnen. „Das geht natürlich nicht mit klassischer Gourmetküche.“ Einen Eintopf mit Trüffel oder Reh könne er sich sehr gut für die ersten Tage nach dem Lockdown vorstellen.