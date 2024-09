In unserer Wochenendkolumne befasst sich Klaus Kadel-Magin mit dem Vorhaben, an neuralgischen Punkten in der Stadt Kameras aufzuhängen, dem fehlenden stillen Örtchen am Eisweiher und dem flotten Start der Stadtratskoalition in Sachen Klimaanpassungsmanager.

Klimaanpassungsmanager: Fördertöpfe und Firmenmangel

Die auf drei Parteien geschrumpfte Koalition im Stadtrat ist fleißig und will gleich zum