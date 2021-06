Registriert, aber noch immer ohne Impftermin? Das trifft auf über 5800 Südwestpfälzer der Priorisierungsgruppen I bis III zu, die auf einen Termin im Impfzentrum Pirmasens warten. Das geht aus einer Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Christof Reichert (Hauenstein) hervor. Er wollte von der Landesregierung wissen, wie vielen registrierten Personen, denen voraussichtlich ein Termin im Pirmasenser Landesimpfzentrum zugeteilt wird, noch kein Impfdatum mitgeteilt wurde. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bezieht sich in seiner Antwort, die der RHEINPFALZ vorliegt, auf die Zahlen zum Stichtag 1. Juni. Zu diesem Zeitpunkt waren in Pirmasens 18 Menschen der Prioritätsgruppe I, 76 Menschen der Prioritätsgruppe II sowie 5799 Menschen der Prioritätsgruppe III noch ohne Termin. Aus weiteren Antworten der Landesregierung geht hervor, dass zum Stichpunkt 1. Juni die meisten Impfungen in Pirmasens mit dem Impfstoff von Biontech durchgeführt wurden: 20.283 Erst- sowie 13.035 Zweitimpfungen. Astrazeneca wurde deutlich seltener gespritzt: 5932 Erst- und 2316 Zweitimpfungen.