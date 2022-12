Von der insolventen WHG-Rahn verbleiben bei weitem nicht alle der früheren Mitarbeiter im Firmenverbund von Klima Becker. „Über 40“ der früher 71 Mitarbeiter werden übernommen, verkündete am Montag Thomas Becker, Geschäftsführer von Klima Becker in Saarbrücken. Der Standort Pirmasens bleibe aber erhalten.

Wie berichtet wurde die insolvente WHG Rahn von der Bauholding Peter Gross, zu der auch Klima Becker gehört, gekauft. WHG-Rahn ist seit 3. Dezember Teil des saarländischen Firmenverbunds, und Thomas Becker freut sich über den neuen Standort sowie die Übernahme der qualifizierten Fachkräfte. „Der räumliche Gewinn durch den neuen Standort in Pirmasens und die Erweiterung des Leistungsangebotes forcieren das konstante Wachstum und verstärken die Präsenz der Klima Becker in Südwestdeutschland“, so Becker. Klima Becker besteht aus sechs Firmen mit Hauptsitz in Saarbrücken. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Heizung, Sanitär, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik sowie Hygiene und Reinraumtechnik. Im Raum Pirmasens soll mit WHG-Rahn die Sparte der Kältetechnik ausgebaut werden.

Die Unternehmensgruppe besteht aus sechs Firmen und hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken. Sie bietet Leistungen von der Planung und dem Bau bis hin zum Service rund um die Bereiche Heizung& Sanitär, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik sowie Hygiene, MSR- und Reinraumtechnik. „Mit den Mitarbeitern der WHG-Rahn GmbH verstärken wir unser Team im Bereich Heizung und Sanitär und sind in der Region näher am Kunden“, so Becker.

2019 waren es noch 100 Mitarbeiter

Der bisherige Geschäftsführer und Inhaber Roland Hovestadt hatte am 15. September die Eröffnung eines Insolvenzantragsverfahrens beantragt. Das Unternehmen sei unter anderem durch zu hohe Außenstände in Schieflage geraten, begründete er dies. Hovestadt hatte das Unternehmen selbst erst 2019 vom damaligen Inhaber Jörg Rahn übernommen, der es im Alter von 53 Jahren verkaufte, da er keinen Nachfolger gefunden hatte, so die damalige Begründung. 2019 arbeiteten noch 100 Personen für WHG-Rahn. Jetzt gehört WHG-Rahn zum Firmenverbund der Baufirma Peter Gross, die in der Region bereits die Firma Theisinger & Probst übernommen hatte.