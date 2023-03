Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp 4,13 Millionen Menschen in ganz Deutschland waren zum Jahreswechsel 2019/2020 als pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes eingestuft (plus 20,9 Prozent). In Pirmasens gemeldet sind davon 3069 Menschen.

Das waren 628 oder 25,7 Prozent Pflegebedürftige mehr als zwei Jahre zuvor. Dabei sank die Anzahl der vollstationär in Pflegeheimen Versorgten um 13 auf 597 Personen oder um -2,1 Prozent. Ambulante