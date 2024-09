Die Ü60-Kicker marschieren souverän durch ihre Gruppe A, am Ende im Finale gegen Hoppstädten-Weiersbach bedarf es aber eines guten „Fliegers“ für den Titelgewinn.

Die Ü60 der SG Sauerbachtal ist die beste im Südwestdeutschen Fußballverband. Elf Teams mit Fußballern ab Jahrgang 1964 ermittelten am Samstag in Erfweiler den Verbandsmeister. Die Auswahl aus dem Wasgau erreichte in Gruppe A durch Siege gegen Offenbach (3:1/Tore: Roman Hof, Klaus Keller, Günter Jung), Bodenheim (1:0/Tor: Albert Gomille), Sommerloch (1:0/Tor: Andreas Nunheim) und Erzenhausen/ Rodenbach (3:1/Tore: Gomille, Jung, Uwe Kaufmann) das Endspiel. In Gruppe B belegten Rieschweiler (9 Punkte) und die SG Lug/Schwanheim/Völkersweiler (6) die Ränge drei und vier.

Torwart Flieger pariert drei Neunmeter

Im 20-minütigen Finale brachte der überragende Jupp Johann (66) die SG Hoppstädten-Weiersbach zweimal in Führung. Das 1:1 köpfte Roman Hof nach einer Ecke, beim 2:2 drei Minuten vor Ende der Partie drückte Dirk Kapitulski den Ball nach Vorarbeit von Jung über die Torlinie. Das Glück stand der SG in der Schlussminute zur Seite, als Johann den Pfosten traf.

Ein Neunmeterschießen musste entscheiden. Hier parierte Ex-Verbandsliga-Keeper Bernd „Flieger“ Kunz gleich drei Neunmeter. Für die letztlich mit 5:3 (2:2) siegreiche Sauerbachtal-SG trafen der überragende Albert Gomille, Dirk Kapitulski und Roman Hof, derweil Jung und Klaus Keller scheiterten.