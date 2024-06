Der Meisterpokal bleibt im Hermersberger Sportheim: Am Samstag verteidigten die Fußballer des SV Hermersberg den Titel als Kreismeister bei den Herren Ü40. 7:0 (3:0) gewannen die Hermersberger gegen die Wasgau-AH.

Im vergangenen Jahr hatten die Hermersberger den Titel gegen die SG Waldfischbach gewonnen. „Wir waren ja eher eine Ü46“, sagte Hermersbergs Reiner Könnel lachend mit Blick aufs Durchschnittsalter der Mannschaft. In der Beziehung konnten die Kicker der Wasgau-AH locker mithalten, auch sie waren näher am 50er- als am 40er-Schnitt beim Alter. Sportlich war es hingegen in den 2x20 Minuten Spielzeit – ursprünglich war ein Dreier-Turnier geplant, aber Ixheim musste kurzfristig passen – eine klare Angelegenheit für Hermersberg.

Ulli Könnel eröffnete den Torreigen nach sechs Minuten. Thorsten Müller erhöhte auf 2:0 (11.), ehe Ulli Könnel zum 3:0-Pausenstand traf (18.). Nach dem Wechsel änderte sich an der Hermersberger Dominanz nichts. Müller und Reiner Könnel erhöhten auf 5:0, ehe Dieter Maier (35.) sich in die Torschützenliste eintrug und schließlich Müller mit seinem dritten Tor in dieser Partie quasi mit dem Schlusspfiff den 7:0-Endstand herstellte. „Jetzt wird der Pokal noch mal poliert“, sagte Jens Schnabel vom SVH lachend. Bevor der Pokal wieder ins Vereinsheim wanderte, feierten beide Teams, die auch auf dem Platz fair miteinander umgegangen waren, gemeinsam mit dem Pokal am Grill.