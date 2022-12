Chancenlos war der FC Hengsberg beim Hallenfußballturnier der aktiven Mannschaften, das von der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken in der Zweibrücker Westpfalzhalle organisiert wurde. Tags darauf lief es für die Ü32 der SG Fischbach besser: Sie stand im Endspiel.

Beim Turnier der aktiven Mannschaften kämpften acht Teams in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalrunde. Am Ende konnte sich der TSC Zweibrücken in einem packenden Finale mit 4:3 gegen den TV Althornbach behaupten. Platz drei im kleinen Finale erkämpfte sich der SC Stambach, der sich mit dem gleichen Ergebnis gegen den SVN Zweibrücken durchsetzte.

Die rund 300 Zuschauer konnten am Dienstagabend torreiche Spiele bestaunen. Allein in der Vorrunde fielen gleich in sechs Spielen mehr als zehn Tore. Vielleicht lag dies auch an der Spielfreude der Spieler, die nach langer Pause vom Hallenfußball endlich wieder in der Halle wirbeln konnten. Bei allen Spielen, die auch sehr fair verliefen, sah man packende Zweikämpfe und toll herausgespielte Tore. „Es ist schön, nach der langen Spielpause die Spieler noch einmal zu sehen“, fand Andreas Hergert, der 36-jährige Trainer des SVN Zweibrücken. „Jetzt können wir noch den Jahresabschluss genießen, bevor es dann Mitte Januar wieder mit der Vorbereitung auf die Rückrunde losgeht.“

Hirth hat Spaß

Auch Dennis Hirth, der vielfache Torschütze des Turniersiegers TSC Zweibrücken, konnte dem Turnier viele positive Aspekte abgewinnen: „Nachdem die Spielrunde schon seit Ende November ruht, ist man als Spieler froh, sich noch einmal zu bewegen, und auch die Mitspieler noch einmal zu sehen.“ Der Angestellte des Landgerichts sah das Hallenspektakel als eine willkommene Abwechslung an. Dass es Hirth Spaß macht, in der Halle zu wirbeln, sah man besonders im Halbfinale gegen den SVN Zweibrücken, als er drei Treffer zum 8:4-Sieg beisteuerte. Auch beim 4:3 -Endspielsieg über den TV Althornbach war der Goalgetter des Landesligisten einmal erfolgreich.

Auch beim Ü32-Turnier am Mittwochabend waren acht Mannschaften am Start, die in zwei Gruppen ihre Finalteilnehmer ermittelten. Am Ende waren, laut Turnierleiter Ralf Vollmar, die vier stärksten Mannschaften in der Abschlussrunde. „Mit dem ASC Dudweiler gewann die beste Mannschaft das Turnier in der Zweibrücker Westpfalzhalle“, fasst der Schiedsrichterobmann der Schirivereinigung Pirmasens/Zweibrücken das Ergebnis zusammen. Dudweiler gewann das Finale mit 3:1 gegen die SG Fischbach.

So spielten sie

Aktiventurnier

Gruppe A: 1. TV Althornbach 9 Punkte, 24:14 Tore; 2. SVN Zweibrücken 6, 21:7; 3. SV Lemberg (A- Jugend) 3, 13:17; 4. SG Wiesbach/Knopp II 0, 12:32. - Gruppe B: 1. TSC Zweibrücken 9, 26:7; 2. SC Stambach 6, 15:8; 3. SV Bottenbach 3, 15:12; 4. FC Hengsberg 0, 2:31.

Halbfinale: TV Althornbach – SC Stambach 4:3, TSC Zweibrücken – SVN Zweibrücken 8:4. - Spiel um Platz drei: SC Stambach – SVN Zweibrücken 4:3. - Endspiel: TV Althornbach – TSC Zweibrücken 3:4.

Ü32-Turnier

Gruppe A: 1. ASV Dudweiler 9 Punkte, 14:3 Tore; 2. SV Altheim/Böckweiler 6, 11:9; 3. TuS Jägerfreude Tradition 1, 6:11; 4. SG Rimschweiler/VB Zweibrücken 1, 4:12. - Gruppe B: 1. SG Fischbach 7, 14:3; 2. SV Großsteinhausen 7, 10:1; 3. SV Ixheim 3, 6:11; 4. SG Union Homburg/Wörschweiler 0, 3:18.

Halbfinale: ASC Dudweiler – SV Großsteinhausen 3:1, SG Fischbach – SV Altheim-Böckweiler 3:1. - Spiel um Platz drei: SV Großsteinhausen – SV Altheim-Böckweiler 3:1. - Endspiel: ASC Dudweiler – SG Fischbach 3:1.