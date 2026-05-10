Die Psycho-Spielchen der SG Leimen/Merzalben zünden nicht. Die SG Petersberg/Fehrbach ist durch ein 6:5 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen neuer Ü32-Kreispokalsieger.

Patrick Mehlich, Spielertrainer der SG Petersberg/ Fehrbach, verwandelte den entscheidenden 16. Elfer. Der neue Titelträger nahm damit Revanche für die Niederlage im Vorjahresendspiel. Torhüter Christopher Cronauer hielt gleich drei Elfmeter. Er parierte die Schüsse von Jan Lechtenfeld, Florian Cronauer und Markus Lechner und trotzte am Ende sogar zwischenzeitlichen Psycho-Spielchen der Gastgeber.

Als insgesamt 13. Schütze trat für die SG Leimen/ Merzalben Alexander Blum an. Dieser schoss am Gehäuse vorbei, da sich Cronauer aber zu früh von seiner Torlinie herunter bewegte, wurde der Versuch wiederholt. Doch nicht Blum trat an, sondern der herbeigeeilte Christoph Sommer legte sich den Ball zurecht und traf zum zwischenzeitlichen 5:4.

Ticket zur Verbandsmeisterschaft

„Es war über die reguläre Spielzeit und Verlängerung eine recht ausgeglichene Partie mit vielleicht leichten Feldvorteilen für uns. Entscheidend war, dass wir nach der Niederlage letztes Jahr heute völlig ohne Druck hier hergefahren sind“, sagte Mehlich. Lohn für den Titelgewinn war neben dem obligatorischen Pokal auch das Ticket zur Verbandsmeisterschaft am 6. Juni auf dem Gelände des SV Rodenbach.

Rang drei sicherte sich im „Vorspiel“ die SG Erfweiler/Wasgau durch ein 6:5 (1:1, 2:2) ebenfalls nach Elfmeterschießen über den SC Weselberg. Im Endspiel der Ü60-Kicker triumphiert auf dem Kleinfeld die SG Sauerbachtal. Sie gewann mit 3:1 gegen die SG Schwarzbachtal.